Чемпионка мира лыжница Карлссон не допущена к соревнованиям из-за питания

Чемпионку мира в лыжах Фрида Карлссон не была допущена до соревнований. Об этом рассказал спортивный директор шведской атлетки Ула Стремберг в интервью SVT.