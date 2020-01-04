Спортивный садомазохизм. WADA требует от России более миллиона долларов

Более чем на один миллион долларов в 2020 году Россию обяжут пополнить бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщил представитель агентства 4 января на запрос ТАСС.