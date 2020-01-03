Игрок «Витесса»: «Слуцкий отобрал у меня год футбола»

Нападающий «Витесса» Рой Беренс прокомментировал конфликт с экс-наставником команды Леонидом Слуцким. «Высказал тренеру свое мнение, как должна играть команда. Я всегда был основным футболистом.