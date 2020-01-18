Российские биатлонисты повторили лучший результат сезона в эстафете

«Тоттенхэм» прервал серию из 94 подряд матчей без 0:0

В матче 23-го тура АПЛ «Уотфорд» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (0:0). Таким образом, серия «шпор» недотянула до 100 матчей подряд без 0:0, остановившись на отметке в 94 игры.