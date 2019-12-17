Глава World Athletics рассказал, при каких условиях россияне будут допущены к ОИ

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что российские спортсмены получат допуск к участию в Олимпийский играх — 2020 лишь в случае полной уверенности в их непричастности к нарушению антидопинговых правил.