Их не догонишь. Наши биатлонисты неудачно выступили в гонке преследования

ЗИМНИЙ БИАТЛОН ИЛИ ЛЕТНИЙ? В Анси тепло - то дождь, то солнце. Организаторы этапа ежедневно проявляют героизм, чтобы подготовить трассу.