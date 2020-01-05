Фазель: место проведения молодежного чемпионата мира по хоккею не изменится

Чемпионат мира по хоккею среди молодежи в 2023 году пройдет в Омске и Новосибирске, как и планировалось ранее. Об этом заявил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.