«Ливерпуль» не проигрывает «Эвертону» 10 лет, дома – 21 год

«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» (1:0) в матче Кубка Англии. «Ириски» не могут обыграть своего соперника по дерби с 2010 года. При этом на «Энфилде» «Ливерпуль» не проигрывает «Эвертону» с 1999 года.