НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемДенис Гармаш перешел из киевского «Динамо» в турецкий «Ризеспор»МЧМ по хоккею. Канада делает красивый камбэк и бьет Россию в финалеСеребро на вес золота: почему второе место россиян на МЧМ — успехПрезидент IIHF Фазель подтвердил, что МЧМ по хоккею пройдет в России в 2023 годуЛарионов: российские хоккеисты доминировали в финале МЧМ, но потеряли концентрациюДенис Гармаш перешел из киевского «Динамо» в турецкий «Ризеспор»Украинский полузащитник Денис Гармаш продолжит карьеру в Турции. 29-летний футболист перешел в «Ризеспор», сообщает пресс-служба украинского клуба.рекламаСборная России проиграла в финала чемпионата мира по хоккею5 января прошел финал молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года. Матч проходил в Чехии. За золото боролись сборная России и Канады.Александр Большунов: «Боялся выходить вперед, потому что гора ошибок не прощает»Российский лыжник Александр Большунов рассказал, что в заключительной гонке многодневки «Тур де Ски» боялся допустить ошибку, которая могла стоить ему первого места в общем зачете.Шведские хоккеисты раскритиковали поведение россиян на полуфинале МЧМСпортсменам не понравилось, как российская молодежка повела себя во время матча чемпионата мира. Шведы раскритиковали поведение российских хоккеистов на чемпионате мира — 2020 в Чехии.«Ливерпуль» не проигрывает «Эвертону» 10 лет, дома – 21 год«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» (1:0) в матче Кубка Англии. «Ириски» не могут обыграть своего соперника по дерби с 2010 года. При этом на «Энфилде» «Ливерпуль» не проигрывает «Эвертону» с 1999 года.Кольвачук рассказал, когда надеется дебютировать за «Монреаль»Новичок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиэнс» российский форвард Илья Ковальчук надеется выйти на лёд в составе новой команды в ближайшее время.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад1 : 2ВильярреалЗавершёнЧемпионат ИспанииАлавес1 : 1БетисЗавершёнЕще 1Чемпионат ИталииБрешиа1 : 2ЛациоЗавершёнЧемпионат ИталииСПАЛ0 : 2ВеронаЗавершёнЕще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКристал Пэлас0 : 1Дерби КаунтиЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион2 : 4Нортгемптон ТаунЗавершёнЕще 9Кубок Франции1/32 ФиналаФК Бастия-Борго0 : 3Сент-ЭтьенЗавершёнЕще 12Весь футболреклама«Авангард» – «Барыс»: прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 19/20«Авангард» И хотя омичи в данный момент вынуждены играть вдали от дома постоянно, это не мешает команде добиваться замечательных результатов.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:20Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Хоккей. Германия разобралась с Казахстаном и осталась в элитном дивизионе МЧМЗавершился решающий матч за право в следующем году выступать в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира. Сборная Германии разгромила команду Казахстана.рекламаЛарионов: матчи КХЛ я покидаю досрочно. Ощущение, что теряешь своё драгоценное времяТренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов дал комментарий после поражения в финале МЧМ-2020 от сборной Канады (3:4). «Когда ступаешь на тренерскую стезю, то многие вещи хочешь исправить.