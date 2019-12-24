«Лестер» – «Ливерпуль» – 0:4, 27 декабря 2019 года, обзор матча АПЛ

«Лестер» пока не проходит испытание топ-клубами. Кто бы мог подумать, что «Лестер» превратится в главного преследователя «Ливерпуля» в этом чемпионате?!