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«Уезжал в Европу, чтобы однажды вернуться в Россию». Генич — о трансфере Комличенко в «Динамо»

Мнение комментатора «Матч ТВ». Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко стал игроком «Динамо». Соглашение 24-летнего игрока с московской командой рассчитано на 4,5 года.
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Вилли Ниеминен: «Овечкин знаменит своим характером даже больше, нежели хоккейным мастерством»

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш» и бывший игрок «Сибири» и «Нефтехимика» Вилле Ниеминен считает, что возраст вполне может не помешать Александру Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ: