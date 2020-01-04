НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Динамо» интересуется форвардом сборной ХорватииЛайнсмен зафиксировал удаление канадца за выброс шайбы, главные арбитры его отменилиWADA перестанет бороться с кокаином. Как это повлияет на поведение спортсменов и их результаты?Ковальчук определился с игровым номером в «Монреале»Брагин vs Канада. Это будет третий финал наставника нашей «молодежки» с родоначальниками хоккея«Динамо» интересуется форвардом сборной ХорватииМосковское «Динамо» проявляет интерес к форварду загребского «Динамо» и сборной Хорватии Мисло Оршичу, сообщает Sportske Novosti.рекламаПосле первого периода матча между молодежными сборными России и Канады ничья 0:0В чешской Остраве проходит финальный матч чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд между сборными России и Канады.Елена Вяльбе: Спросите у Устюгова, что он крикнул БольшуновуТриумфом российских спортсменов завершилась престижная лыжная многодневка.Шведы раскритиковали россиян после поражения в полуфинале МЧМ по хоккеюИгрокам сборной Швеции не понравилось, как Александр Хованов отпраздновал забитый гол.«Ливерпуль» победил в 1/32 Кубка АнглииВ матче 1/32 кубка Англии «Ливерпуль» обыграл с минимальным счетом «Эвертон» – 1:0. Единственный гол на 71 минуте забил 18-летний полузащитник «красных» Кертис Джонс.«Ак Барс» обыграл «Трактор», уступая 0:3 в матче КХЛХоккеисты казанского "Ак Барса" выиграли у челябинского "Трактора" в овертайме в матче чемпионата КХЛ, уступая по ходу встречи со счетом 0:3.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад1 : 2ВильярреалЗавершёнЧемпионат ИспанииАлавес1 : 1БетисЗавершёнЕще 1Чемпионат ИталииБрешиа1 : 2ЛациоЗавершёнЧемпионат ИталииСПАЛ0 : 2ВеронаЗавершёнЕще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКристал Пэлас0 : 1Дерби КаунтиЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион2 : 4Нортгемптон ТаунЗавершёнЕще 9Кубок Франции1/32 ФиналаФК Бастия-Борго0 : 3Сент-ЭтьенЗавершёнЕще 12Весь футболрекламаУткин о финале МЧМ на Первом канале: «Куча драм и ожиданий, а мы слышим только, как сухая гречка фамилий сыплется из двух серостей»Журналист и блогер Василий Уткин остался недоволен работой комментаторов матча сборных России и Канады в финале молодежного чемпионата мира (3:4). «8 минут из 20 в большинстве.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Сборная Германии разгромила Казахстан и осталась в элитном дивизионе МЧМСборная Германии победила Казахстан (6:0, 2-1 в серии) в матче утешительного раунда МЧМ-2020. Немецкая команда победила в серии до двух побед и продолжит выступать в элитном дивизионе турнира.рекламаМЧМ-2020. Павел Колобков: Сборная России не смогла реализовать свои возможности, но показала хорошую игруМинистр спорта России Павел Колобков прокомментировал результат финального матча молодежного чемпионата мира по хоккею.