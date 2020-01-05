Рене Фазель: МЧМ по хоккею в 2023 году пройдет в Новосибирске и Омске

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил о том, что молодёжный чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдёт в Новосибирске и Омске, как и было запланировано ранее.