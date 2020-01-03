Хоккеистам WADA не указ: МЧМ в 2023 году тоже пройдет в России

Молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет в России. Незадолго до этого стало известно, что и чемпионат мира среди взрослых в 2023 году тоже примет РФ — его проведут в Санкт-Петербурге.