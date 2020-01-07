«Если раскроем потенциал Игнатьева, скоро он окажется в сборной». Слуцкий готов зажигать в «Рубине»

«Рубин» готовится к перезагрузке после зимней паузы. Уже приобретены Игнатьев, Макаров и Солтмурад Бакаев. Но главное приобретение «Рубина» — Леонид Слуцкий, который и будет возрождать команду.