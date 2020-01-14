Официально представлен новый тренер «Барселоны» - Кике Сетьен

Фото:twitter.com/FCBarcelona После увольнения Вальверде «Барселона» пыталась поставить тренером Хави, но тот попросил «отсрочки» до лета, также по слухам что-то не устроило и Кумана.