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Кубок Англии
1/32 Финала
Блэкпул
0 : 1
Рединг
Перерыв
Кубок Англии
1/32 Финала
Ньюкасл Юнайтед
3 : 0
Рочдейл
Перерыв
Кубок Англии
1/32 Финала
Шрусбери Таун
0 : 0
Бристоль Сити
Перерыв
Еще 2
Кубок Италии
1/8 Финала
Интер
2 : 0
Кальяри
Идёт 1-й тайм
Кубок Италии
1/8 Финала
Наполи
2 : 0
Перуджа
Завершён
Еще 1
Кубок Турции
1/8 Финала
Истанбул
1 : 1
Кыркларелиспор
Завершён
Кубок Турции
1/8 Финала
Сивасспор
4 : 0
Eни Малатьяспор
Завершён
Еще 1
Первая лига Англии
Бертон Альбион
1 : 0
Милтон Кейнс Донс
Перерыв
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