НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемВ WADA хотят ущемить права России на четыре годаОКР требует полностью сменить руководство ВФЛАДеонтей Уайлдер – Луис Ортис. Видео нокаутаРоссийские фигуристы вернулись домой после этапа Гран-при в ЯпонииЧемпионат мира по пляжному футболу 2019: Россия – ОАЭ, скандалВ WADA хотят ущемить права России на четыре годаО том, что во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) рассматривается вариант на четыре года отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях, пишет 25 ноября The New York Times.рекламаНазвана дата боя Нурмагомедова и ФергюсонаРоссийский боец смешанных единоборств, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов встретится с американцем Тони Фергюсоном на турнире в Бруклине 18 апреля 2020 года.Панарин приносит «Рейнджерс» 3 очкаВстреча с «Миннесотой Уайлд» прошла в Нью-Йорке на легендарном «Мэдисон Сквер Гарден», хозяева добились непростой победы 3:2 в овертайме.Обидел американца своими критериями «мужественности»: Ягудина требуют убрать с Первого каналаНа сайте Chаnge.org появилась петиция против фигуриста и олимпийского чемпиона Алексея Ягудина.РПЛ сделала заявление по поводу кричалок болельщиков «Спартака». Фанаты оскорбляли ДзюбуРоссийская премьер-лига выступила с заявлением по поводу оскорбительных кричалок болельщиков «Спартака» на матче 17-го тура с «Уралом».Клуб Овечкина заинтересовался проведением матча НХЛ в РоссииКоманда НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» заинтересована в проведении матча регулярного чемпионата в России, сообщает Washington Post.ФутболХоккейВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииАстон Вилла2 : 0Ньюкасл ЮнайтедЗавершёнЧемпионат ИталииЛечче2 : 2КальяриЗавершёнЧемпионат ИталииСПАЛ1 : 1ДженоаЗавершёнЧемпионат ТурцииАнтальяспор1 : 1Газиантеп ББЗавершёнЧемпионат АргентиныКолон3 : 2ЭстудиантесЗавершёнЧемпионат АргентиныПатронато0 : 2Годой-КрусЗавершёнЧемпионат АргентиныАрхентинос Хуниорс1 : 0Ньюэллс Олд БойзЗавершёнЧемпионат АргентиныРосарио Сентраль5 : 1АльдосивиЗавершёнВесь футболрекламаКокляев пообещал дать реванш Емельяненко в случае победыРоссийский стронгмен Михаил Кокляев заявил, что не откажет в реванше бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, если победит его в предстоящем поединке.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Эдмонтон Яндекс.Эфир Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон — Флорида Яндекс.Эфир Чикаго — Даллас Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Миннесота Яндекс.Эфир Монреаль — Бостон Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Сан-Хосе. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Айлендерс. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:35:25Даллас — Вегас. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:49:50Нэшвилл — Сент-Луис. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:48:20Питтсбург — Калгари. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:39:22Тампа-Бэй — Баффало. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:33:55Филадельфия — Ванкувер. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:48:00Нью-Йорк Рейнджерс — Миннесота. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:33:45Коламбус — Оттава. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:51:40Аризона — Эдмонтон. 25.11.2019 Яндекс.Эфир 02:33:55Детройт — Каролина. 25.11.2019 Яндекс.Эфир 02:38:15Флорида — Баффало. 25.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:10Сан-Хосе — Нью-Йорк Айлендерс. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:37:40Вегас — Эдмонтон. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:40:18Сент-Луис — Нэшвилл. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 03:02:26Даллас — Чикаго. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:54:15Виннипег — Коламбус. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:44:31Тампа-Бэй — Анахайм. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:40:04Нью-Джерси — Детройт. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:51:37Монреаль — Нью-Йорк Рейнджерс. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:52:18Колорадо — Торонто. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:45Каролина — Флорида. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:54:39Бостон — Миннесота. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:43:58Лос-Анджелес — Аризона. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:52:08Филадельфия — Калгари. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:57:24Вашингтон — Ванкувер. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:33Оттава — Нью-Йорк Рейнджерс. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:44:45Питтсбург — Нью-Джерси. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:45:59Лос-Анджелес - Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:46:39Вегас - Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:33:55Аризона — Торонто. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:41:07Даллас — Виннипег. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:22Чикаго — Тампа-Бэй. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:01Сент-Луис — Калгари. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:42:37Миннесота — Колорадо. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:45:15Нэшвилл — Ванкувер. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:57:54Нью-Йорк Айлендерс — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:42:11Флорида — Анахайм Яндекс.Эфир 02:36:49Бостон — Баффало. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:39:12Каролина — Филадельфия. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:34:24Коламбус — Детройт. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:47:57Нью-Йорк Рейнджерс – Вашингтон Яндекс.Эфир 02:53:22Монреаль – Оттава Яндекс.Эфир 02:41:23Сан-Хосе – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:39:32Вегас – Торонто Яндекс.Эфир 02:31:24Калгари – Колорадо Яндекс.Эфир 02:43:26Даллас – Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:13Чикаго – Каролина Яндекс.Эфир 02:35:24Нэшвилл – Виннипег Яндекс.Эфир 02:46:00Сент-Луис – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:41:43Детройт – Оттава Яндекс.Эфир 02:37:10Нью-Джерси – Бостон Яндекс.Эфир 02:49:54Питтсбург – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:37:54Баффало – Миннесота Яндекс.Эфир 02:36:15Флорида – Филадельфия Яндекс.Эфир 02:34:42Коламбус – Монреаль Яндекс.Эфир