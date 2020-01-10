ВАДА подало официальное уведомление в Спортивный арбитражный суд по решению спора с РУСАДА

Монреаль, 9 января 2020 г. - Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтверждает, что сегодня оно направило официальное уведомление в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, Швейцария, для разбора дела в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).