Fnatic начнет плей-офф DreamLeague Leipzig Major с верхней сетки

Fnatic одерживает победу над командой Team Aster в матче за выход в верхнюю сетку плей-офф DreamLeague Leipzig Major. Встреча закончилась со счетом 2-0 в пользу коллектива из Юго-Восточной Азии.