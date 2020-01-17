Тренер «Славии» не захотел возглавить «Локомотив»

«Я делаю первый выстрел и понимаю, что последний тоже закрылся». Кристина Резцова — о необычной ситуации на стойке

Российская биатлонистка Кристина Резцова оценила свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге, а также подробно рассказала о случившемся на второй стрельбе. — Стрельба лежа?