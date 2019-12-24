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«Состав у русских очень силен» - иностранцы о предстоящем матче россиян против хозяев МЧМ

В четверг в 17-00 по московскому времени молодежная сборная России по хоккею начнет свое выступление на первенстве планеты матчем против хозяйки турнира - команды Чехии.

Спортсмены из Удмуртии не попали в топ-3 спринта «Ижевской винтовки»

Первый день Всероссийских соревнований по биатлону Ижевская винтовка , стартовавших сегодня на Республиканском спортивно-стрелковом комплексе им. Демидова, завершился мужской спринтерской гонкой на 10 км. Лучший результат в этой гонке, ровно как и год назад, показал петербуржец Алексей Слепов.

Фигуристке Медведевой заменили коньки перед стартом на чемпионате России

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что двукратной чемпионке мира и Европы Евгении Медведевой пришлось заменить коньки перед выступлением в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.
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Исполком ОКР поддержал решение набсовета РУСАДА не согласиться с санкциями ВАДА

Исполком ОКР поддержал решение набсовета РУСАДА не согласиться с санкциями ВАДА. Как сообщает ТАСС, решение было принятно единогласно. РУСАДА будет судиться за отмену санкций.

НХЛ. Записи матчей

Нью-Йорк Рейнджерс – Колорадо
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Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш
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Каролина – Тампа-Бэй
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Вашингтон – Сан-Хосе
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Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс
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Бостон – Эдмонтон
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Каролина – Вашингтон
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Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс
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Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020
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Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс
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02:36:10
Ванкувер — Эдмонтон
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02:47:15
Вегас — Колорадо
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02:34:46
Лос-Анджелес — Сент-Луис
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02:39:31
Чикаго — Нью-Джерси
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02:44:33
Виннипег — Монреаль
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02:37:31
Нэшвилл — Аризона
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02:39:15
Оттава — Баффало
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02:38:32
Тампа-Бэй — Флорида
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02:44:11
Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс
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02:47:35
Бостон — Вашингтон
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02:33:37
Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019
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02:35:12
Миннесота — Калгари
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02:42:33
Торонто — Каролина
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