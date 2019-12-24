Кто от «Трактора» отправится на Матч Звезд КХЛ

Всего в мероприятиях, которые пройдут 18 и 19 января в Москве, примут участие 40 хоккеистов из 24 клубов КХЛ. Первые 12 участников определились через голосование болельщиков.