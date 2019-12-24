Лебедев о крузервейте: Ничего необычного, бьют так, что ноги отрываются от земли

Экс-чемпион мира в тяжёлом весе Денис Лебедев (32-2, 23 КО) завтра в РФ выйдет против африканца Табисо Мчуну (21-5, 13 КО), а сейчас говорит, что «будет война».