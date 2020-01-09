НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Атлетико» обыграл «Барселону» и вышел в финал Суперкубка ИспанииМОК намерен пересмотреть дела 28 оправданных российских олимпийцевРоссияне стали победителями шестого этапа ралли «Дакар»Боец из США рассказал об отношении американцев к ПутинуРоссийские конькобежки выиграли командный спринт на чемпионате Европы«Атлетико» обыграл «Барселону» и вышел в финал Суперкубка ИспанииМадридский "Атлетико" одержал победу над "Барселоной" в полуфинальном матче Суперкубка Испании, который проходит в Саудовской Аравии.рекламаГол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Кальяри» в матче Серии А«Милан» одержал победу над «Кальяри» в матче 19-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Кальяри, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.Величественный победный полет женской сборной Норвегии в ОберхофеНорвежки не заметили конкурентов.Анонс 22 тура Английской Премьер-лиги«Тоттенхэм» забуксовал в гонке за четверку, но этот тур будет очень тяжёлым для прорыва. В северном Лондоне ждут «Ливерпуль».Сборная Востока победила команду Запада в Кубке вызова МХЛСборная Востока переиграла команду Запада в Матче звезд Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и завоевала Кубок вызова.«Авангард» нанес поражение «Барысу»«Авангард» обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. В начале первого периода Павел Дедунов вывел свою команду вперед.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЭвертон1 : 0Брайтон-энд-Хоув АльбионИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииЧелси3 : 0БернлиИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииВулверхэмптон1 : 1Ньюкасл ЮнайтедИдёт 2-й таймЕще 4Чемпионат ИталииКальяри0 : 2МиланЗавершёнЧемпионат ИталииЛацио— : —НаполиНачало в 12:00Еще 1Чемпионат ФранцииБордо— : —ЛионНачало в 11:30Чемпионат ФранцииАмьен— : —МонпельеНачало в 14:00Еще 4Кубок Испании1/32 ФиналаПортугалете0 : 2БетисИдёт 2-й таймЕще 19Весь футболрекламаСМИ обнародовали гонорары Макгрегора и СерронеСтали известны гонорары Конора Макгрегора и Дональда Серроне за главный бой турнира UFC 246.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:25:43Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:02Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир 02:43:51Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир 03:04:20Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир Сборная России проиграла сербам 0-3 в полуфинале ATP CupСборная России потерпела поражение от команды Сербии в полуфинале проходящего в Австралии Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup) со счетом 0-3.рекламаТарасов: «Очень ждал возвращения в футбол, поэтому улетаю в Казань»Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов подтвердил информацию о том, что отправится на тренировочные сборы с казанским «Рубином».