У сборной России 26 гонок без медалей. Так плохо на Кубке мира биатлонисты еще никогда не выступали

Очередной провал парней на Кубке мира ознаменовался антирекордом — 25 гонок без медалей. Последний раз такое было в 2016 году. Дальше на старт выходили девушки, что тоже не предвещало ничего хорошего.