«Удинезе» и «Наполи» сыграли вничью
"Удинезе" и "Наполи" не смогли выявить победителя в матче 15-го тура Серии А."Удинезе" расположился на 14-м месте (15 очков), а "Наполи" занимает 7-ю позицию (21 пункт).Удине, стадион Дачия Арена"Удинезе" - "Наполи" 1:1 (1:0)Голы: Лазанья 32 - Зелински 69«Удинезе»: Муссо, де Майо, Троост-Эконг, Нейтинк, тер Авест (Пуссетто 74), де Пауль (Барак 84), Мандрагора, Фофана, Ларсен, Окака-Чука, Лазанья (Бекао 90)«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Кальехон , Руис, Зелински, Инсинье (Льоренте 46), Мертенс, Лосано (Юнес 62)Главный тренер: Анчелотти Карло.Предупреждения: де Пауль 34, Мертенс 35, Кальехон 36, Фофана 60, Максимович 79, Окака-Чука 82, Мариу Руй 90+1Удаление: Максимович 80В другом матче игрового дня "Аталанта" обыграла "Верону".