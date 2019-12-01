«Удинезе» и «Наполи» сыграли вничью

Появилось видео с обнажившейся девушкой-бойцом UFC во время взвешивания

Синтия Кальвильо, девушка-боец UFC из Соединенных Штатов, решила снять с себя всю одежду в рамках взвешивания, проведенного перед очередным турниром по смешанным единоборствам.