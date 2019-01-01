«Удинезе» и «Наполи» сыграли вничью

Фанаты «Краснодара» присоединились к акции протеста, они покинут трибуны на 30-й минуте

Группа активных болельщиков «Краснодара» SouthSupporters присоединятся к протесту фанатов РПЛ против задержаний на матче 19-го тура РПЛ против ЦСКА.