Елисеев, Малышко, Латыпов и Логинов выступят за Россию в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Стал известен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. В гонке выступят Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.