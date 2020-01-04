НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Бавария» объявила о подписании контракта с НюбелемСборная России обыграла швейцарцев и вышла в полуфинал МЧМ-2020 по хоккеюВрач прокомментировал состояние здоровья ШумахераНеоднозначная шутка чемпионов КВН о Загитовой возмутила поклонников фигуристкиДва очка Кузнецова и 38 сейвов Самсонова помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину» в НХЛ«Бавария» объявила о подписании контракта с НюбелемПресс-служба мюнхенской «Баварии» объявила о подписании долгосрочного трудового договора с голкипером гельзенкирхенского «Шальке» Александром Нюбелем.рекламаКлебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»Победителем мужского масс-старта многодневки «Тур де Ски» стал норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо. Об этом сообщает портал Сhampionat в пятницу, 3 января.Швеция – Россия. Букмекеры определили фаворита полуфинала МЧМ-2020В матче полуфинала молодежного чемпионата мира – 2020 по хоккею сборная России в Остраве сыграет с Швецией. Начало игры – 17:00 по московскому времени.Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»Нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс». Двустороннее соглашение рассчитано до конца текущего сезона.Россия заплатит более $1 миллиона WADA в качестве ежегодного взносаРоссия заплатит более $1 миллиона Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в качестве ежегодного взноса. Об этом сообщает ТАСС.Форвард «Витесса»: «Слуцкий отобрал у меня год футбола»Форвард «Витесса» Рой Беренс рассказал о конфликте с бывшим главным тренером команды Леонидом Слуцким. Футболист заявил, что российский специалист на год лишил его футбола из-за споров по тактике.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииВаленсия1 : 0ЭйбарИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииХетафе— : —РеалНачало в 10:00Чемпионат ИспанииАтлетико— : —ЛевантеНачало в 12:30Еще 1Кубок Англии1/32 ФиналаБирмингем1 : 0БлэкбернИдёт 1-й таймКубок Англии1/32 ФиналаБернли1 : 0Питерборо ЮнайтедИдёт 1-й таймЕще 18Кубок Франции1/32 ФиналаФабрег0 : 1ПарижИдёт 1-й таймКубок Франции1/32 ФиналаНьор0 : 0Сен-ПьерруазИдёт 1-й таймЕще 15Чемпионат ПортугалииАвеш— : —Санта-КлараНачало в 10:30Еще 3Весь футболрекламаСКА проиграл «Йокериту» 0:6. Это самое крупное поражение питерцев в КХЛВ матче регулярного чемпионата КХЛ СКА уступил «Йокериту» (0:6). Для «армейцев» это поражение стало самым крупным в КХЛ. Первый период прошел без заброшенных шайб.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Сборная Казахстана разгромила Германию на МЧМ-2020В чешской Остраве сборная Казахстана обыграла команду Германии со счетом: 4:1. До начала матча специалисты и эксперты в один голос утверждали, что немцы обыграют Казахстан, но игра рассудила по-своему.реклама