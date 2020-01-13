Слуцкий: к каминг-ауту в РПЛ не готов ни общество, ни эти люди

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос, возможен ли каминг-аут в российском футболе. «Я считаю, что на сегодняшний день к такому не готово ни общество, ни сами эти люди.