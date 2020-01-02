НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемГендиректор «Зенита» озвучил условие продолжения работы СемакаБольшунов рассказал, как Клебо проигнорировал его приглашение на праздничный тортГлава UFC рассказал о несостоявшемся бое Фёдора Емельяненко с ЛеснаромАлександр Радулов — о «Зимней классике» НХЛ: «Круто играть в таких условиях, побольше бы таких игр»Карпов и Сулейманов вошли в список 50 самых перспективных футболистов ЕвропыГендиректор «Зенита» озвучил условие продолжения работы СемакаКлуб не расстанется с главным тренером. В эфире "Радио Зенит" генеральный директор петербургской футбольной команды Александр Медведев рассказал о будущем Сергея Семака.реклама«Русские должны нас бояться». Смелое заявление шведского хоккеиста перед полуфиналом МЧМЗащитник молодежной сборной Швеции Виктор Содерстрем считает, что соперники должны бояться его команду.«Ливерпуль» обыграл «Шеффилд», одержав 11-ю победу подряд в АПЛ«Ливерпуль» добыл очередную победу в чемпионате Англии. В матче 21-го тура АПЛ «Ливерпуль» одержал победу над «Шеффилдом».Ибрагимович прилетел в Италию для подписания контракта с «Миланом»Нападающий Златан Ибрагимович прилетел в Италию для того, чтобы подписать соглашение с "Миланом", сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.Источник: Фернандо вернётся в «Спартак», китайский клуб отказался от выкупа игрокаБразильский полузащитник Фернандо вернётся в «Спартак» по окончании срока аренды в китайском клубе «Бэйцзин Гоань». Об этом сообщает Transfermarkt.ru.🐏Руни отдал голевой пас в дебютной игре за «Дерби» в Чемпионшипе. Он капитан командыЭкс-нападающий сборной Англии Уэйн Руни дебютировал в составе «Дерби Каунти» в матче Чемпионшипа с «Барнсли» (2:1). 34-летний англичанин вывел команду на поле в качестве капитана и отыграл все 90 минут.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛиверпуль2 : 0Шеффилд ЮнайтедЗавершёнЧемпионшип АнглииДерби Каунти2 : 1БарнслиЗавершёнЧемпионшип АнглииСуонси1 : 0ЧарльтонЗавершёнВесь футболрекламаОписаны нарушения в организации работы WADAНезависимый аудит деятельности департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) выявил нарушения в организации его работы.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Вашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Даллас — Детройт Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир Оттава — Флорида Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:51:49Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:08Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Боксёр Лебедев подтвердил, что завершил спортивную карьеруБывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Денис Лебедев подтвердил, что завершил свою спортивную карьеру. «Я уже закончил спортивную карьеру. Я об этом объявил.рекламаМоуринью не будет наказан за слова после подглядывания в блокнот в игре с «Саутгемптоном»Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью избежал наказания от футбольной ассоциации Англии за свое поведение в матче АПЛ с «Саутгемптоном» (0:1). По ходу игры Моуринью стал подглядывать в блокнот, который находился в руках у кого-то из штаба «Саутгемптона».