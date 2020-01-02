Моуринью не будет наказан за слова после подглядывания в блокнот в игре с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью избежал наказания от футбольной ассоциации Англии за свое поведение в матче АПЛ с «Саутгемптоном» (0:1). По ходу игры Моуринью стал подглядывать в блокнот, который находился в руках у кого-то из штаба «Саутгемптона».