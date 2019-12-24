Караваев рассказал о роли Слуцкого в переходе в «Зенит»

Защитник Вячеслав Караваев, перешедший в начале текущего сезона из голландского "Витесса" в санкт-петербургский "Зенит", рассказал о роли в этом трансфере Леонида Слуцкого, на тот момент являвшегося главным тренером команды из Арнема.