Караваев рассказал о роли Слуцкого в переходе в «Зенит»

Конфуз с гимном России не испортил хоккей. «Зеленое дерби» в Швейцарии вышло очень крутым
«Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в Давосе. КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 4:3 ОТ (2:2, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Фрэттин — 7 (Тихонов, Яруллин), 3:01 — 0:1. Умарк — 9 (Семенов, Сошников), 7:11 — 1:1. Кугрышев — 9 (Кадейкин), 8:15 — 2:1. Тихонов — 4 (бол., Яруллин, Кормье), 12:16 — 2:2. Яруллин — 3 (Петров), 20:09 — 2:3. Гиматов — 2 (бол., Умарк, Сошников), 32:13 — 3:3. Ларсен — 9 (Умарк, Хартикайнен), 60:10 — 4:3. Вратари: Кареев — Рейдеборн.