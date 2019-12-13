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Игорь Меньщиков покинул пост главного тренера волгоградского «Ротора»

Как сообщают «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на информацию спортклуба, своё решение Игорь Меньщиков объяснил поступившим ему предложением от другой команды. <~> — Все взвесив, решил уйти.
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Сент-Луис — Колорадо. 17.12.2019
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Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019
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Флорида — Оттава. 17.12.2019
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Вегас — Ванкувер. 16.12.2019
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Чикаго — Миннесота. 16.12.2019
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Детройт — Лос-Анджелес. 16.12.2019
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Виннипег — Филадельфия. 16.12.2019
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Сан-Хосе — Ванкувер. 15.12.2019
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Сент-Луис — Чикаго. 15.12.2019
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Аризона — Нью-Джерси. 15.12.2019
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Монреаль — Детройт. 15.12.2019
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Тампа-Бэй — Вашингтон. 15.12.2019
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Миннесота — Филадельфия. 15.12.2019
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Эдмонтон — Торонто. 15.12.2019
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Питтсбург — Лос-Анджелес. 15.12.2019
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Флорида — Бостон. 15.12.2019
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Нэшвилл — Даллас. 15.12.2019
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Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс. 15.12.2019
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Калгари — Каролина. 15.12.2019
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Нью-Йорк Айлендерс — Баффало. 14.12.2019
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Оттава — Коламбус. 14.12.2019
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Колорадо — Нью-Джерси. 14.12.2019
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Даллас — Вегас. 14.12.2019
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Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс
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Ванкувер — Каролина. 13.12.2019
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Анахайм — Лос-Анджелес. 13.12.2019
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Калгари — Торонто. 13.12.2019
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Аризона — Чикаго. 13.12.2019
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Миннесота — Эдмонтон. 13.12.2019
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Сент-Луис — Вегас. 13.12.2019
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Детройт — Виннипег. 13.12.2019
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Питтсбург — Коламбус. 13.12.2019
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Тампа-Бэй — Бостон
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Баффало — Нэшвилл. 13.12.2019
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Флорида — Нью-Йорк Айлендерс. 13.12.2019
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Колорадо — Филадельфия
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Монреаль — Оттава
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Вашингтон — Бостон
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02:38:25
Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс
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02:38:35
Вегас — Чикаго
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02:28:05
Ванкувер — Торонто
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02:42:35
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02:37:25
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02:38:20
Даллас — Нью-Джерси
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02:39:55
Виннипег — Детройт
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02:43:35
Нэшвилл — Сан-Хосе
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03:07:05
Миннесота — Анахайм
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02:42:55
Флорида — Тампа-Бэй
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02:35:00
Баффало — Сент-Луис
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02:36:20
Питтсбург — Монреаль
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02:40:36
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02:41:34
Оттава — Бостон
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02:34:46
Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс
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02:46:23
Вашингтон — Коламбус
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02:35:10
Эдмонтон — Баффало
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02:44:58
Чикаго — Аризона
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02:39:20
Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс
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02:29:25
Флорида — Сан-Хосе
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02:41:45
Виннипег — Анахайм
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02:41:21
Калгари — Лос-Анджелес
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02:32:49
Даллас — Нью-Йорк Айлендерс
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02:41:05
Нэшвилл — Нью-Джерси
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02:21:45
Бостон — Колорадо
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02:39:00
Каролина — Миннесота
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02:40:05
Детройт — Питтсбург
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02:38:50
Тампа-Бэй — Сан-Хосе
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02:41:00
Сент-Луис — Торонто
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02:35:05
Флорида — Коламбус
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02:49:30
Ванкувер — Баффало
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02:44:30
Филадельфия — Оттава
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02:47:02
Анахайм — Вашингтон
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02:36:52
Эдмонтон — Лос-Анджелес
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02:46:20
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