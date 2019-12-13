Игорь Меньщиков покинул пост главного тренера волгоградского «Ротора»

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемИгорь Меньщиков покинул пост главного тренера волгоградского «Ротора»Российские боксеры отказались выступать на Олимпиаде без национального флагаРоссийская пловчиха Ефимова о решении WADA: какие-то политические игрыWADA назвало виды спорта, в которых россияне нарушили антидопинговые правилаСпортсменов РФ могут лишить права выступать под нейтральным флагомИгорь Меньщиков покинул пост главного тренера волгоградского «Ротора»Как сообщают «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на информацию спортклуба, своё решение Игорь Меньщиков объяснил поступившим ему предложением от другой команды. <~> — Все взвесив, решил уйти.реклама«Зенит» проиграл «Бенфике» со счетом 0:3 и не смог выйти в плей-офф еврокубковых турнировВстреча команд, прошедшая в Лиссабоне, завершилась поражением сине-бело-голубых.Россия может быть отлучена на четыре года от всемирных соревнованийНовый допинговый скандал, связанный с Россией, рискует затмить по своим последствиям предыдущий.Россиянки одержали восьмую победу подряд на чемпионате мираЖенская сборная России по гандболу нанесла поражение команде Испании в заключительном матче основного группового этапа чемпионата мира, проходящего в Японии.Анчелотти не будет подавать в отставкуГлавный тренер «Наполи» Карло Анчелотти после победы над «Генком» (4:0) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов заявил, что не будет подавать в отставку.Назван капитан сборной России по хоккею на Кубок Первого каналаКапитаном сборной России по хоккею на Кубке Первого канала будет нападающий СКА (Санкт-Петербург) Евгений Кетов, сообщил главный тренер Алексей Кудашов.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЛига чемпионовГрупповой этапДинамо (Загреб)— : —Манчестер СитиНачало в 12:55Лига чемпионовГрупповой этапШахтер— : —АталантаНачало в 12:55Лига чемпионовГрупповой этапБрюгге— : —РеалНачало в 15:00Лига чемпионовГрупповой этапПари Сен-Жермен— : —ГалатасарайНачало в 15:00Лига чемпионовГрупповой этапОлимпиакос— : —Црвена ЗвездаНачало в 15:00Еще 3Кубок Испании1/64 ФиналаУД Логроньес— : —Марино ЛуанкоНачало в 13:00Чемпионшип АнглииСуонси— : —БлэкбернНачало в 14:45Чемпионшип АнглииБирмингем— : —Куинз Парк РейнджерсНачало в 14:45Еще 4Весь футболрекламаТактаров назвал условия, при которых выйдет на бой с А.ЕмельяненкоВетеран смешанных единоборств 52-летний Олег Тактаров рассказал, что должно произойти, чтобы он вышел на поединок с 38-летним Александром Емельяненко.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер. 16.12.2019 Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота. 16.12.2019 Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес. 16.12.2019 Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия. 16.12.2019 Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Ванкувер. 15.12.2019 Яндекс.Эфир Сент-Луис — Чикаго. 15.12.2019 Яндекс.Эфир Аризона — Нью-Джерси. 15.12.2019 Яндекс.Эфир Монреаль — Детройт. 15.12.2019 Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон. 15.12.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Филадельфия. 15.12.2019 Яндекс.Эфир Эдмонтон — Торонто. 15.12.2019 Яндекс.Эфир Питтсбург — Лос-Анджелес. 15.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Бостон. 15.12.2019 Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас. 15.12.2019 Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс. 15.12.2019 Яндекс.Эфир Калгари — Каролина. 15.12.2019 Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Баффало. 14.12.2019 Яндекс.Эфир Оттава — Коламбус. 14.12.2019 Яндекс.Эфир Колорадо — Нью-Джерси. 14.12.2019 Яндекс.Эфир Даллас — Вегас. 14.12.2019 Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Ванкувер — Каролина. 13.12.2019 Яндекс.Эфир Анахайм — Лос-Анджелес. 13.12.2019 Яндекс.Эфир Калгари — Торонто. 13.12.2019 Яндекс.Эфир Аризона — Чикаго. 13.12.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Эдмонтон. 13.12.2019 Яндекс.Эфир Сент-Луис — Вегас. 13.12.2019 Яндекс.Эфир Детройт — Виннипег. 13.12.2019 Яндекс.Эфир Питтсбург — Коламбус. 13.12.2019 Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир Баффало — Нэшвилл. 13.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Нью-Йорк Айлендерс. 13.12.2019 Яндекс.Эфир Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:40:36Колорадо — Калгари Яндекс.Эфир 02:41:34Оттава — Бостон Яндекс.Эфир 02:34:46Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:23Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир «Спартак» укомплектовал командуВ футбольном клубе состоялось заседание директоров. На нём были подведены итоги осенней части сезона 2019/20.реклама