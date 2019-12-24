«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Брайтоном» (голы, видео)

Фото:twitter.com/VDJClyde После поражения в лондонском дерби от «Челси» «Тоттенхэму» было важно реабилитироваться в домашней игре с «Брайтоном», но гости первыми забили и заставили команду Моуринью отыгрываться, что, впрочем, «шпорам» удалось сделать во втором тайме.