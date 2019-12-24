Молодежная сборная России по хоккею объявила состав на стартовый матч ЧМ

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным назвал состав команды на стартовый матч чемпионата мира против Чехии. Об этом сообщается в официальном Twitter сборной.