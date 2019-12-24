Главное о МЧМ-2020: формат, состав сборной России, расписание, цены на билеты

Календарь игр, формат турнира, состав россиян – в гиде по молодёжному чемпионату мира. 26 декабря матч между Чехией и Россией торжественно откроет молодёжный чемпионат мира 2020 года.