НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемМедведев и Хачанов одолели итальянцев Боллели и Лоренци на ATP Cup«Будет опасен»: промоутер рассказал о бое Усик - ДжошуаСтали известны сочетания звеньев сборной России перед полуфиналом со ШвециейКонор МакГрегор может заменить Фергюсона в поединке с ХабибомВ пробе французской фигуристки найден кокаинМедведев и Хачанов одолели итальянцев Боллели и Лоренци на ATP CupРоссийские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов в парном матче взяли верх над итальянцами Симоне Боллели и Фабио Фоньини на ATP Cup в Австралии.рекламаИлья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем» до конца сезонаНападающий Илья Ковальчук подписал контракт с клубом «Монреаль Канадиенс». Как пишет в пятницу «Спорт-Экспресс», соглашение с 36-летним россиянином рассчитано до конца сезона.Клебо обошел Устюгова в зачете «Тур де ски». Большунов сохранил желтую майкуРоссиянин Александр Большунов сохранил лидерство в зачете «Тур де ски» по итогам пяти туров. Лыжник занял третье место в 15-километровом масс-старте.Определились полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею в ЧехииРоссия встретится с сильным соперником — Швецией. Стали известны участники одной второй финала молодежного первенства мира по хоккею, который проходит в чешской Остраве. Оба матча пройдут 4 января.Крикунов: Пулккинен не будет играть в первом звенеНападающий московского "Динамо" Тему Пуллкинен является острым, забивным форвардом, но в первом звене не останется, заявил главный тренер хоккейного клуба Владимир Крикунов.Усманов заявил о желании приобрести долю в «Эвертоне», пишут СМИРоссийский предприниматель Алишер Усманов заявил, что хотел бы вложить деньги в футбольный клуб английской премьер-лиги "Эвертон", мажоритарным акционером которого является его бизнес-партнер Фархад Мошири.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииВальядолид1 : 2ЛеганесИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииСевилья— : —Атлетик БильбаоНачало в 15:00Кубок Франции1/32 ФиналаБордо— : —Ле-МанНачало в 14:55Весь футболрекламаАвтор первого гола «Тамбова» в истории РПЛ стал игроком киевского «Динамо»Полузащитник Бенито перешел в киевское «Динамо». Информацию об этом подтвердил агент игрока Дмитрий Селюк. 21-летний футболист заключил 15-кратными чемпионами Украины контракт на 3,5 года.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир