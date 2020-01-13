Карпин: «Сейчас всё в шоколаде в „Ростове“ по сравнению с тем, что было»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовой ситуации в клубе.Какая ситуация в "Ростове"? Такая же. Погасили задолженности, которые были.