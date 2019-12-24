Глава РФС объяснил ужесточение наказания за критику судей

На матч МЧМ Чехия — Россия в продаже остались только билеты в VIP-сектор за 800 рублей

На матч открытия МЧМ-2020 между сборными Чехии и России, который состоится 26 декабря в чешской Остраве на «Остравар-Арене», нет доступных билетов.