Глава РФС объяснил ужесточение наказания за критику судей

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемГлава РФС объяснил ужесточение наказания за критику судейИсполком Олимпийского комитета РФ поддержал решение наблюдательного совета РУСАДА не соглашаться с санкциями ВАДААлександр Емельяненко обратился к Маге ИсмаиловуХабиб Нурмагомедов сообщил крутую новость специально для казахстанцевНа этапе КМ по лыжам в Планице состоятся командные спринтыГлава РФС объяснил ужесточение наказания за критику судейПрезидент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о новых правилах, связанных с критикой судей. «Я разберусь, почему программа исполкома не была заранее опубликована. Я уже разобрался.рекламаАгент Смолова рассказал о сорвавшемся трансфере россиянина в «МЮ»Агент нападающего «Локомотива» Федора Смолова Герман Ткаченко рассказал о несостоявшихся переходах футболиста в европейские клубы. — «Боруссия» из Дортмунда, он им всегда нравился.Васильев: Малышко выбросили из состава, как БабиковаДвукратный олимпийский чемпион, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал информацию о непопадании Дмитрия Малышко в состав сборной России на январские этапы Кубка мира.На матч МЧМ Чехия — Россия в продаже остались только билеты в VIP-сектор за 800 рублейНа матч открытия МЧМ-2020 между сборными Чехии и России, который состоится 26 декабря в чешской Остраве на «Остравар-Арене», нет доступных билетов.Александр Емельяненко – о скандалах, подарках Кадырова и суде. ЭКСКЛЮЗИВОн известен как один из лучших в мире бойцов смешанных единоборств. Многократный чемпион России, Европы и мира по боевому самбо.Яшин попал в сборную всех времен по версии AS, Роналду — нетИспанское издание AS составило символическую сборную из лучших игроков в истории футбола.ФутболХоккейБаскетболВчераЧемпионат ТурцииКоньяспор0 : 1ТрабзонспорЗавершёнЧемпионат ТурцииДенизлиспор1 : 5АланьяспорЗавершёнЧемпионшип АнглииБлэкберн0 : 0УиганЗавершёнЧемпионат Турции. Первая лигаГиресунспор1 : 1АлтынордуЗавершёнВесь футболреклама«Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 23 декабря 2019 года«Салават Юлаев» В турнирной таблице Восточной конференции коллектив из Уфы находится на шестой позиции. В 41 встрече сезона эта команда сумела набрать 45 баллов.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир Аскаров, Денисенко, Подколзин и Хованов – в окончательном составе сборной России на МЧМ-2020Назван окончательный состав молодежной сборной России на МЧМ-2020. В заявку не попали Никита Зоркин, Михаил Гордеев, Сергей Телегин, Захар Шабловский и Лев Комиссаров.реклама