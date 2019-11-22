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WADA набросило петлю: России грозит запрет на участие в Олимпиаде

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.
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НХЛ. Записи матчей

Лос-Анджелес — Сан-Хосе. 26.11.2019
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Анахайм — Нью-Йорк Айлендерс. 26.11.2019
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Даллас — Вегас. 26.11.2019
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Нэшвилл — Сент-Луис. 26.11.2019
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Питтсбург — Калгари. 26.11.2019
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Тампа-Бэй — Баффало. 26.11.2019
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Филадельфия — Ванкувер. 26.11.2019
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Нью-Йорк Рейнджерс — Миннесота. 26.11.2019
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Коламбус — Оттава. 26.11.2019
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Аризона — Эдмонтон. 25.11.2019
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Детройт — Каролина. 25.11.2019
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Флорида — Баффало. 25.11.2019
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02:36:10
Сан-Хосе — Нью-Йорк Айлендерс. 24.11.2019
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02:37:40
Вегас — Эдмонтон. 24.11.2019
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02:40:18
Сент-Луис — Нэшвилл. 24.11.2019
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03:02:26
Даллас — Чикаго. 24.11.2019
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02:54:15
Виннипег — Коламбус. 24.11.2019
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02:44:31
Тампа-Бэй — Анахайм. 24.11.2019
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02:40:04
Нью-Джерси — Детройт. 24.11.2019
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02:51:37
Монреаль — Нью-Йорк Рейнджерс. 24.11.2019
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02:52:18
Колорадо — Торонто. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
02:36:45
Каролина — Флорида. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
02:54:39
Бостон — Миннесота. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
02:43:58
Лос-Анджелес — Аризона. 24.11.2019
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02:52:08
Филадельфия — Калгари. 23.11.2019
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02:57:24
Вашингтон — Ванкувер. 23.11.2019
Яндекс.Эфир
02:36:33
Оттава — Нью-Йорк Рейнджерс. 23.11.2019
Яндекс.Эфир
02:44:45
Питтсбург — Нью-Джерси. 23.11.2019
Яндекс.Эфир
02:45:59
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:46:39
Вегас - Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:33:55
Аризона — Торонто. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
02:41:07
Даллас — Виннипег. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
02:36:22
Чикаго — Тампа-Бэй. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
02:36:01
Сент-Луис — Калгари. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
02:42:37
Миннесота — Колорадо. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
02:45:15
Нэшвилл — Ванкувер. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
02:57:54
Нью-Йорк Айлендерс — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:42:11
Флорида — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:36:49
Бостон — Баффало. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
02:39:12
Каролина — Филадельфия. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
02:34:24
Коламбус — Детройт. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
02:47:57
Нью-Йорк Рейнджерс – Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:53:22
Монреаль – Оттава
Яндекс.Эфир
02:41:23
Сан-Хосе – Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:39:32
Вегас – Торонто
Яндекс.Эфир
02:31:24
Калгари – Колорадо
Яндекс.Эфир
02:43:26
Даллас – Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:39:13
Чикаго – Каролина
Яндекс.Эфир
02:35:24
Нэшвилл – Виннипег
Яндекс.Эфир
02:46:00
Сент-Луис – Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:41:43
Детройт – Оттава
Яндекс.Эфир
02:37:10
Нью-Джерси – Бостон
Яндекс.Эфир
02:49:54
Питтсбург – Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:37:54
Баффало – Миннесота
Яндекс.Эфир
02:36:15
Флорида – Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:34:42
Коламбус – Монреаль
Яндекс.Эфир
02:30:20
Аризона – Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:50:45
Вашингтон – Анахайм
Яндекс.Эфир
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