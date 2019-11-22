«Боруссия» Д — «Падерборн». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Бундеслиги 22 ноября 2019 года

«Боруссия» Д За 11 туров дортмундская команда смогла собрать в свою копилку 19 баллов, из-за чего она отстала от лидеров чемпионата, заняв 6 место в таблице.