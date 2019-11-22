НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемАрбитр отменил засчитанный ранее мяч «Тамбова» в ворота «Локомотива»Косторная выиграла короткую программу на NHK Trophy с мировым рекордом, Загитова – четвертаяСборная России проведет два матча группового этапа ЧЕ-2020 в ПетербургеРоналду не попал в заявку «Ювентуса» на игру с «Аталантой»Плей-офф отбора Евро-2020: итоги жеребьевкиАрбитр отменил засчитанный ранее мяч «Тамбова» в ворота «Локомотива»На 67-й минуте в ворота "Локомотива" влетел третий мяч.рекламаСовет IAAF приостановил процесс восстановления ВФЛАСовет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решения приостановить процесс восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщал RT.Костомаров о провале Загитовой, мировом рекорде Косторной и боязни ISU менять правилаАлёна Косторная продемонстрировала высочайший уровень катания на этапе Гран-при в Японии. Об этом в интервью RT заявил олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров.Украинский тренер Вернидуб не поедет в Россию «ни за какие деньги»Бывший тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб рассказал о том, что ранее получал предложения из России. Сейчас 53-летний специалист возглавляет в Белоруссии солигорский "Шахтер".Тарпищев назвал феноменальной победу России над Сербией на Кубке ДэвисаПрезидент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу национальной команды над сборной Сербии в четвертьфинале Кубка Дэвиса. «Тяжело говорить, но ребята — великие люди.Сборная России обыграла Сенегал в первом матче на ЧМ по пляжному футболуСборная России нанесла поражение Сенегалу в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу.ФутболХоккейСегодняЗавтраЧемпионат РоссииТамбов2 : 3ЛокомотивЗавершёнЧемпионат ИспанииЛеванте2 : 1МальоркаЗавершёнЧемпионат ГерманииБоруссия (Дортмунд)3 : 3ПадерборнЗавершёнЧемпионат УкраиныШахтер4 : 1ЛьвовЗавершёнВесь футболрекламаМиранчук уже на обложке итальянской газеты. «Юве» настроен серьезно?Итальянская газета "Tuttosport« поместила на свою обложку фотографию полузащитника московсокго «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука.НХЛ. Записи матчейНэшвилл — Сент-Луис. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Питтсбург — Калгари. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Баффало. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Филадельфия — Ванкувер. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Миннесота. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Коламбус — Оттава. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Аризона — Эдмонтон. 25.11.2019 Яндекс.Эфир Детройт — Каролина. 25.11.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Баффало. 25.11.2019 Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Нью-Йорк Айлендерс. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Вегас — Эдмонтон. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нэшвилл. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Даллас — Чикаго. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Виннипег — Коламбус. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Анахайм. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Детройт. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Монреаль — Нью-Йорк Рейнджерс. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Колорадо — Торонто. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Каролина — Флорида. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Бостон — Миннесота. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Аризона. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Филадельфия — Калгари. 23.11.2019 Яндекс.Эфир Вашингтон — Ванкувер. 23.11.2019 Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Йорк Рейнджерс. 23.11.2019 Яндекс.Эфир Питтсбург — Нью-Джерси. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:45:59Лос-Анджелес - Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:46:39Вегас - Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:33:55Аризона — Торонто. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:41:07Даллас — Виннипег. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:22Чикаго — Тампа-Бэй. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:01Сент-Луис — Калгари. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:42:37Миннесота — Колорадо. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:45:15Нэшвилл — Ванкувер. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:57:54Нью-Йорк Айлендерс — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:42:11Флорида — Анахайм Яндекс.Эфир 02:36:49Бостон — Баффало. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:39:12Каролина — Филадельфия. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:34:24Коламбус — Детройт. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:47:57Нью-Йорк Рейнджерс – Вашингтон Яндекс.Эфир 02:53:22Монреаль – Оттава Яндекс.Эфир 02:41:23Сан-Хосе – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:39:32Вегас – Торонто Яндекс.Эфир 02:31:24Калгари – Колорадо Яндекс.Эфир 02:43:26Даллас – Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:13Чикаго – Каролина Яндекс.Эфир 02:35:24Нэшвилл – Виннипег Яндекс.Эфир 02:46:00Сент-Луис – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:41:43Детройт – Оттава Яндекс.Эфир 02:37:10Нью-Джерси – Бостон Яндекс.Эфир 02:49:54Питтсбург – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:37:54Баффало – Миннесота Яндекс.Эфир 02:36:15Флорида – Филадельфия Яндекс.Эфир 02:34:42Коламбус – Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:20Аризона – Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Вашингтон – Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:20Чикаго – Баффало Яндекс.Эфир 02:53:00Вегас – Калгари Яндекс.Эфир «Боруссия» Д — «Падерборн». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Бундеслиги 22 ноября 2019 года«Боруссия» Д За 11 туров дортмундская команда смогла собрать в свою копилку 19 баллов, из-за чего она отстала от лидеров чемпионата, заняв 6 место в таблице.реклама