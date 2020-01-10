ЦСКА отдал форварда Нисимуру в аренду португальскому клубу, Лукас Сантос вернулся в «Васко»

ЦСКА объявил об уходе двух футболистов. Японский форвард армейцев Такума Нисимура перешел в португальский «Портимоненсе» на правах аренды до конца сезона.