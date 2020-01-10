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С чистой стрельбой он занял четвёртое место в спринте.Журналист Гонсало Миро: «Вальверде покинет „Барселону“ в июне»Испанский журналист и телеведущий Гонсало Миро сообщил, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покинет команду по завершении сезона. «Барселона» и Вальверде прекратят сотрудничество в июне.НХЛ. Гол Гурьянова, три очка Панарина и сейв Мерзликина«Бостон» — «Виннипег» — 5:4 «Бостон» одержал победу над «Виннипегом» со счетом 5:4. Это была вторая победа хозяев подряд.Спортдайджест: легенды бразильского и итальянского футбола переиграли финал ЧМ-1994Телеканал «МИР 24» подготовил обзор самых интересных новостей из мира спорта. Российские гонщики продолжают доминировать на «Дакаре».Медведев – о возможном уходе Кокорина: «Ведущих игроков в аренду не отдаем»Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал сообщения о возможном переходе форварда команды Александра Кокорина в «Фейеноорд» на правах аренды до конца текущего сезона.Ведущих игроков в аренду мы не отдаем.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Вест ХэмНачало в 15:00Чемпионат ФранцииРенн— : —МарсельНачало в 14:45Чемпионат ПортугалииСанта-Клара— : —Риу АвеНачало в 14:00Чемпионат ПортугалииБенфика— : —АвешНачало в 14:00Чемпионат ПортугалииМорейренсе— : —ПортуНачало в 16:15Весь футболрекламаWADA уведомило арбитраж в Лозанне об антидопинговом споре с РУСАДАВсемирное антидопинговое агентство (WADA) направило уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивный арбитражный суд (CAS).НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир Каролина — Аризона Яндекс.Эфир Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:25:43Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:02Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир 02:43:51Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир 03:04:20Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир Кубок мира. Эстафета. Халили, Гараничев, Елисеев и Латыпов побегут за Россию11 января на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе пройдет мужская эстафета. За Россию побегут Карим Халили, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.реклама