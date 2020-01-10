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Журналист Гонсало Миро: «Вальверде покинет „Барселону“ в июне»

Испанский журналист и телеведущий Гонсало Миро сообщил, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покинет команду по завершении сезона. «Барселона» и Вальверде прекратят сотрудничество в июне.

Медведев – о возможном уходе Кокорина: «Ведущих игроков в аренду не отдаем»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал сообщения о возможном переходе форварда команды Александра Кокорина в «Фейеноорд» на правах аренды до конца текущего сезона.Ведущих игроков в аренду мы не отдаем.
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НХЛ. Записи матчей

Сент-Луис — Анахайм
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Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс
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Монреаль — Калгари
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Вашингтон — Каролина
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Филадельфия — Бостон
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Нью-Джерси — Тампа-Бэй
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Флорида — Торонто
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Аризона — Питтсбург
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Детройт — Баффало
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Миннесота — Ванкувер
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Виннипег — Нэшвилл
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Сан-Хосе — Даллас
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Калгари — Эдмонтон
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Вегас — Коламбус
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Чикаго — Анахайм
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Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс
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Вашингтон — Нью-Джерси
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Оттава — Монреаль
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Нью-Йорк Айлендерс — Бостон
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Филадельфия — Тампа-Бэй
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Каролина — Лос-Анджелес
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Баффало — Ванкувер
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Колорадо — Питтсбург
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Каролина — Аризона
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Детройт — Оттава
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02:35:19
Сан-Хосе — Коламбус
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02:38:29
Вегас — Лос-Анджелес
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02:35:35
Анахайм — Даллас
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02:35:12
Калгари — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:34:27
Чикаго — Нэшвилл
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02:33:31
Сент-Луис — Баффало
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02:40:29
Монреаль — Эдмонтон
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02:41:06
Бостон — Виннипег
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02:34:06
Тампа-Бэй — Аризона
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02:42:47
Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси
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02:38:53
Флорида — Ванкувер
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02:41:30
Лос-Анджелес — Даллас
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02:46:30
Торонто — Виннипег
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02:37:15
Филадельфия — Вашингтон
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02:36:30
Вегас — Питтсбург
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02:30:40
Анахайм — Коламбус
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02:34:10
Чикаго — Калгари
Яндекс.Эфир
02:48:35
Нэшвилл — Бостон
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02:36:05
Сент-Луис — Сан-Хосе
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02:38:00
Детройт — Монреаль
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02:38:30
Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс
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02:46:20
Тампа-Бэй — Ванкувер
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02:47:00
Флорида — Аризона
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02:48:05
Каролина — Филадельфия
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02:25:43
Лос-Анджелес — Коламбус
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02:38:02
Монреаль — Виннипег
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02:43:51
Торонто — Эдмонтон
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03:04:20
Анахайм — Нэшвилл
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02:27:05
Чикаго — Детройт
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02:57:30
Миннесота — Калгари
Яндекс.Эфир
02:43:20
Лос-Анджелес — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:41:30
Аризона — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:50:20
Монреаль — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:32:00
Торонто — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:41:00
Оттава — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:43:30
Нью-Джерси — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:51:05
Вегас — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:44:00
Миннесота — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:37:40
Коламбус — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:32:00
Баффало — Флорида
Яндекс.Эфир
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