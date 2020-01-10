«Малага» уволила главного тренера Санчеса, интимное видео которого попало в интернет

Футбольный клуб «Малага» уволил главного тренера Виктора Санчеса дель Амо. Напомним, что ранее на этой неделе в интернет попало интимное видео специалиста, на котором виден его пенис.