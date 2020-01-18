НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемСоболев вернулся в «Крылья Советов»Александр Большунов – победитель чешского этапа Кубка мира в лыжной гонке на 15 км!Сборная России победила Канаду на групповом этапе юношеских ОИРоссия будет судиться с WADA. Совсем скоро решится судьба нашей поездки на ОлимпиадуДубль Агуэро и решающий автогол на 90-й минуте — в обзоре матча «МС» — «Пэлас»Соболев вернулся в «Крылья Советов»Российский нападающий Александр Соболев прибыл в расположение Крыльев Советов, которые проводят зимний сбор в турецком Белеке.рекламаОвечкин вышел на чистое десятое место в списке лучших снайперов НХЛРоссийский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на десятое место по количеству голов в истории Национальной хоккейной лиги. Общее число голов хоккеиста в НХЛ составило 692.Макгрегор vs. Серроне. Кто кого?19 января состоится бой между американским бойцом UFC Дональдом Серроне и ирландцем Конором Макгрегором.Холанд стал 7-м игроком в Бундеслиге, кто отметился хет-триком в дебютном матчеВ матче чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» в гостях играла против «Аугсбурга» (5:3). Главным героем встречи стал новичок «шмелей» Эрлинг Холанд, который вышел на поле во втором тайме и отметился хет-триком.«Это позор. Всегда одно и то же». Лопетеги раскритиковал судейство в матче с «Реалом»Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги в перерыве матча 20-го тура ла лиги с «Реалом» (1:2) высказал недовольство решением судьи отменить гол форварда Люка де Йонга. — Это позор, это позор!Ньюкасл - Челси: по какому каналу и в какое время трансляция матча АПЛФото:okko.sport «Челси» немного ожил после снятия запрета на трансферы: Абрамович готов раскошелиться и усилить состав уже зимой, но таких середняков как «Ньюкасл» лондонцы обязаны и без этого обыгрывать.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииУотфорд0 : 0ТоттенхэмЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 1Астон ВиллаЗавершёнЧемпионат АнглииАрсенал1 : 1Шеффилд ЮнайтедЗавершёнЕще 5Чемпионат ИспанииЛеванте0 : 1АлавесЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал2 : 1СевильяЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф0 : 1ВердерЗавершёнЧемпионат ГерманииКельн3 : 1ВольфсбургЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииЛацио5 : 1СампдорияЗавершёнЕще 2Весь футболреклама0:22Алина Загитова вернулась к тренировкам: видеоСвою карьеру Загитова приостановила в декабре прошлого года. Олимпийская чемпионка Алина Загитова вернулась к активным тренировкам. Кадры занятий были опубликованы в Сети.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир В Москве состоялся день конкурсов перед Матчем звёзд КХЛВ Москве на льду «ВТБ-Арены» состоялся день конкурсов в рамках Матча звёзд КХЛ.рекламаКанадская фигуристка зацепилась волосами за костюм партнёра. 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