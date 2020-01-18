Ньюкасл - Челси: по какому каналу и в какое время трансляция матча АПЛ

Фото:okko.sport «Челси» немного ожил после снятия запрета на трансферы: Абрамович готов раскошелиться и усилить состав уже зимой, но таких середняков как «Ньюкасл» лондонцы обязаны и без этого обыгрывать.