Алдонин войдет в тренерский штаб Игнашевича в «Торпедо»

Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России войдет в тренерский штаб Сергея Игнашевича в «Торпедо», утверждает «Чемпионат». Игнашевич и Алодонин вмесет выступали за армейский клуб в (2004-13).