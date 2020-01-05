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Крюгер выиграл масс-старт в гору на «Тур де Ски», Большунов одержал итоговую победу, Устюгов – 2-й в общем зачете

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер выиграл масс-старт в гору на заключительном этапе многодневки «Тур де Ски». Россиянин Александр Большунов стал третьим и выиграл общий зачет «Тура».
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02:43:20
Лос-Анджелес — Нэшвилл
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02:41:30
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02:50:20
Монреаль — Питтсбург
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02:32:00
Торонто — Нью-Йорк Айлендерс
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02:41:00
Оттава — Тампа-Бэй
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02:43:30
Нью-Джерси — Колорадо
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02:51:05
Вегас — Сент-Луис
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02:44:00
Миннесота — Виннипег
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02:37:40
Коламбус — Сан-Хосе
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02:45:00
Вегас — Филадельфия
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02:38:30
Ванкувер — Чикаго
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02:50:10
Колорадо — Сент-Луис
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02:29:30
Аризона — Анахайм
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02:30:45
Виннипег — Торонто
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02:35:20
Оттава — Флорида
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02:37:00
Монреаль — Тампа-Бэй
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02:42:30
Питтсбург — Сан-Хосе
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02:32:50
Баффало — Эдмонтон
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02:41:20
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси
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02:29:35
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