Леонид Слуцкий: Возвращение в РПЛ? На разных жизненных этапах у тебя есть разные цели и задачи

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему он принял решение вернуться в российский чемпионат. По словам специалиста, ему не хватало серьезных целей.