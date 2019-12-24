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СК получил доказательства изменения Родченковым базы данных спортсменов

Следственный комитет России (СК) заявил, что располагает данными, согласно которым бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Всемирному антидопинговому агентству WADA измененный вариант электронного архива лаборатории.

Светлана Миронова стала новым лидером сборной России

Светлана Миронова стала новым лидером сборной России В переживающей затяжной кризис российской женской биатлонной команде, кажется, наконец появился лидер, от которого можно ждать стабильно высоких результатов.
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НХЛ. Записи матчей

Ванкувер — Эдмонтон
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Вегас — Колорадо
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Лос-Анджелес — Сент-Луис
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Чикаго — Нью-Джерси
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Виннипег — Монреаль
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Нэшвилл — Аризона
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Оттава — Баффало
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Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс
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Бостон — Вашингтон
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Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019
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Миннесота — Калгари
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Торонто — Каролина
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Сан-Хосе — Вегас
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Даллас — Калгари
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Детройт — Аризона
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Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм
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Сан-Хосе — Сент-Луис
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Ванкувер — Питтсбург
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Колорадо — Чикаго
Яндекс.Эфир
Бостон — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
Эдмонтон — Монреаль
Яндекс.Эфир
Торонто — Детройт
Яндекс.Эфир
Вашингтон — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
Коламбус — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
Оттава — Филадельфия
Яндекс.Эфир
Каролина — Флорида
Яндекс.Эфир
Миннесота — Виннипег
Яндекс.Эфир
Баффало — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм
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02:34:05
Эдмонтон — Питтсбург
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02:34:50
Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто
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02:40:55
Нью-Джерси — Вашингтон
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02:42:30
Флорида — Даллас
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02:47:00
Ванкувер — Вегас
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02:46:40
Аризона — Миннесота
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02:51:05
Калгари — Монреаль
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02:41:00
Колорадо — Каролина
Яндекс.Эфир
02:32:45
Виннипег — Чикаго
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02:48:45
Оттава — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:37:00
Филадельфия — Баффало
Яндекс.Эфир
02:49:00
Тампа-Бэй — Даллас
Яндекс.Эфир
02:48:15
Коламбус — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:49:10
Бостон — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:47:02
Сент-Луис — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:42:13
Чикаго — Колорадо
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02:34:32
Нью-Джерси – Анахайм
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02:33:21
Сан-Хосе — Аризона
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02:35:48
Вегас — Миннесота
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02:39:48
Ванкувер — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:30:37
Калгари — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:39:09
Виннипег — Каролина
Яндекс.Эфир
02:37:46
Детройт — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:35:47
Торонто — Баффало
Яндекс.Эфир
02:42:05
Тампа-Бэй — Оттава
Яндекс.Эфир
02:38:52
Филадельфия — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:40:15
Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл
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02:50:33
Бостон — Лос-Анджелес
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