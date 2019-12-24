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На разных жизненных этапах у тебя есть разные цели и задачиГлавный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему он принял решение вернуться в российский чемпионат. По словам специалиста, ему не хватало серьезных целей.Светлана Миронова стала новым лидером сборной РоссииСветлана Миронова стала новым лидером сборной России В переживающей затяжной кризис российской женской биатлонной команде, кажется, наконец появился лидер, от которого можно ждать стабильно высоких результатов.Лидеры по нарушениям WADA — Италия, Франция и США. Россия на пятом местеВсемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчёт о нарушениях своих правил за 2017 год. 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