«Удары Кокляева даже ударами не назовешь. Я их не почувствовал». Емельяненко веселится после боя

На то, чтобы нокаутировать Михаила Кокляева, Александр Емельяненко потратил две с половиной минуты. Интервью после боя заняло у него в четыре раза больше времени.