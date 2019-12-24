Фёдор Емельяненко: «Для меня на сегодняшний день брат мёртв»

Бывший боец ММА Фёдор Емельяненко рассказал о своих взаимоотношениях со своим младшим братом Александром. Я молюсь, чтобы человек нашел себя. Для меня на сегодняшний день Александр мертв.