НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемКержаков пожелал Дзюбе обойти его в списке бомбардиров сборной РоссииРУСАДА официально объявило о несогласии с решением исполкома ВАДАОвечкин вышел на чистое 6-е место в истории НХЛ по голам в выездных матчах«Проигрывать не желаю». Кадыров о бое с ЕмельяненкоESPN назвал Нурмагомедова одним из лучших бойцов десятилетияКержаков пожелал Дзюбе обойти его в списке бомбардиров сборной РоссииБывший нападающий московского "Динамо" Александр Кержаков пожелал форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе обойти его в списке бомбардиров сборной России. Об этом сообщает "Чемпионат".рекламаАлександр Овечкин вручил подарок президенту США Дональду ТрампуАлександр Овечкин со своей супругой Анастасией Шубской посетили рождественский ужин в резиденции президента США в Мар-а-Лаго.Драчев рассказал, когда Карим Халили дебютирует на этапах Кубка мираРоссийский биатлонист Саид Каримулла Халили дебютирует на этапах Кубка мира в январе в немецком Оберхофе, сообщил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.Нурмагомедов обвинил чиновников в отстранении России от Олимпиады«Они не должны были допускать, чтобы отстранение это так далеко зашло.Игрок «Реактора» примет участие в чемпионате мира, который пройдет в ЧехииНижнекамская хоккейная школа представлена на мировой спортивной арене своим очередным воспитанником.Агент Смолова: «После „Локомотива“ мы будем или в Америке, или в Китае»Герман Ткаченко, агент форварда «Локомотива» и сборной России Федора Смолова, рассказал о планах своего клиента на будущее. — Неделю назад разговаривал с Хиддинком, он звал в аренду в «Фейеноорд».ФутболХоккейБаскетболЗавтраЧемпионат АнглииТоттенхэм— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 07:30Чемпионат АнглииКристал Пэлас— : —Вест ХэмНачало в 10:00Чемпионат АнглииЭвертон— : —БернлиНачало в 10:00Чемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —УотфордНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииЛутон Таун— : —ФулхэмНачало в 10:00Чемпионшип АнглииХалл Сити— : —Ноттингем ФорестНачало в 10:00Еще 10Первая лига АнглииБристоль Роверс— : —УимблдонНачало в 10:00Первая лига АнглииПортсмут— : —Уиком УондерерсНачало в 10:00Еще 9Весь футболрекламаАзеведо — о матче «Ак Барса» с «Салаватом» в Давосе: «Это была хорошая реклама КХЛ»Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо после поражения от «Салавата Юлаева» (3:4 ОТ) в вынесенном матче чемпионата КХЛ в Давосе (Швейцария) отметил, что игра должна была понравиться зарубежным болельщикам.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир Почему Первый канал резко убрал из эфира трансляцию лыжных гонокПрезидента Федерации лыжных гонок обвинили в неуважении к зрителям. Вяльбе признала, что ошиблась.рекламаТихонов жестко раскритиковал Губерниева за «шоуменство»Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов посоветовал спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву вести реалити-шоу, а не биатлон.